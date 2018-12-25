Щедрые студенты снялись голыми для календаря

Студенты британского Бристольского университета снялись обнаженными для благотворительного календаря. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В съемках приняли участие 12 разных студенческих кружков: участники секции бадминтона сфотографировались с ракетками и воланчиками, фехтовальщики снялись с масками и рапирами в руках, члены группы по алтимат фрисби прикрылись летающими дисками, а студенты из театрального кружка изобразили репетицию пьесы. На всех фотографиях гениталии и женская грудь прикрыты разнообразными предметами или руками.

Календари продаются в университетском магазине и в интернете. Все вырученные деньги уйдут в три местных благотворительных фонда: Bristol Nightline — телефонную службу, в которую ночью могут позвонить те, кто чувствует себя одиноко; Womankind — организацию по помощи женщинам, и The CATS Campaign, информирующую молодых людей о признаках и симптомах рака.

Организаторы акции утверждают, что съемки для календаря уже стали «доброй традицией благодаря чистому энтузиазму студентов». Первый тираж календаря уже почти распродан, за него удалось выручить 700 фунтов стерлингов (61,3 тысячи рублей). К новому году студенты планируют напечатать еще один тираж.

В 2017 году для благотворительного календаря снялись полуголые австралийские пожарные. Они позировали с коалами, дикой собакой динго, кенгуру, вомбатом и другими животными.

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