«Газпром» решил сэкономить на пенсиях

«Газпром» решил с 2019 года сократить срок выплат корпоративных пенсий для сотрудников после увольнения, сообщает РБК со ссылкой на пенсионеров, работавших в компании.

Раньше корпоративная пенсия была пожизненной. Пять лет назад срок ее выплаты сократили до 20 лет с момента увольнения, а в следующем году планируют снизить до 15 лет. По словам источника, на такие меры руководство решилось в целях экономии из-за роста числа пенсионеров. Также в качестве причины назвали увеличение пенсионного возраста на государственном уровне.

На корпоративную премию «Газпрома» можно рассчитывать при стаже не менее 15 лет, она составляет от 10 до 40 процентов заработка и рассчитывается исходя из стажа, наград, позиции и прочих заслуг.

Ранее стало известно, что «Газпром» за три года уволил 1,5 тысячи проектировщиков газопроводов, чтобы сэкономить на проектно-изыскательских работах. Число специалистов в компании сократилось с 8,5 до 7 тысяч человек.

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