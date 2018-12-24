«Газпром» уволил ради экономии полторы тысячи проектировщиков

«Газпром» за три года уволил 1,5 тысячи проектировщиков газопроводов, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «Газпром проектирования» Олега Андреева.

Сокращения прошли в восьми проектных институтах компании в целях экономии на проектно-изыскательских работах. Число проектировщиков в структурах компании сократилось с 8,5 до 7 тысяч человек.

В 2015 году началась консолидация восьми проектных институтов «Газпрома» в 100-процентную «дочку» «Газпром проектирование», чей головной офис расположен в Санкт-Петербурге. Ее персонал в настоящий момент составляет более четырех тысяч человек.

Как уточнил Андреев, основные сокращения прошли в «Гипроспецгазе», «ВНИПИгаздобыче», «Гипрогазцентре» и ЦКБН. «Гипроспецгаз» в ноябре 2017 года оказался на грани банкротства из-за иска на 2,2 миллиарда рублей. ЦКБН в Подольске уже перешел в стадию банкротства, в компании назначен конкурсный управляющий.

Ранее в декабре президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал разобраться с таинственным исчезновением 125-километрового трубопровода на Карельском перешейке в 2017 году, из-за которого сорвалась газификация Ленинградской области.

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