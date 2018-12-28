Испанцы придумали способ забивать больше голов

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что с 6 января в стране начнут играть мячом меньшего размера.

По правилам Международной федерации футбола (ФИФА), длина окружности футбольного мяча сейчас составляет 68-70 сантиметров. RFEF решила ввести стандарт 58-61 сантиметр. Таким мячом будут играть участники всех соревнований, проводимых под эгидой организации.

«Самая важная вещь — голы, и чем их больше, тем лучше», — говорится в заявлении федерации.

С сезона-2017/2018 в испанской Ла Лиге была введена система видеопомощи арбитрам (VAR), которая использовалась также во время чемпионата мира. Первым международным турниром, на котором была задействована VAR, был Кубок конфедераций-2017. Также система используется в национальных чемпионатах Германии, Италии и Португалии.

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