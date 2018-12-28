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«Протон-М» недовывел на орбиту секретный российский спутник

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Разгонный блок «Бриз-М» в составе ракеты «Протон-М» недовывел на расчетную орбиту военный спутник «Космос-2533», сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Орбита, на которую "Космос-2533" был выведен разгонным блоком "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", получилась несколько ниже ожидаемой. Ничего критичного в этом нет, так как бортовые запасы топлива спутника позволяют компенсировать это незначительное недовыведение», — сказал собеседник.

24 декабря газета Минобороны России «Красная звезда» сообщила, что 21 декабря «осуществлен успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса со спутником в интересах военного ведомства», а после принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2533».

Тяжелую ракету «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» производит «Центр Хруничева». Общие долговые обязательства предприятия «Роскосмоса» оцениваются в 130 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

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