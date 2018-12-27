С Восточного стартовал «Союз»

С космодрома Восточный (Амурская область) произведен четвертый пуск. Прямая трансляция велась в четверг, 27 декабря, на сайте «Роскосмоса».

Старт средней ракеты «Союз-2.1а» произошел в 05:07 по московскому времени. В качестве основной нагрузки носителя выступила пара российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и № 6, попутной — 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР.

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Ранее в период с 2016 по 2018 годы было проведено три пуска «Союз-2.1», из которых один прошел нештатно.

В декабре сообщалось, что с Восточного в 2019-м будет произведен только один пуск. В том же месяце европейская компания Arianespace отказалась от предложения «Роскосмоса» запустить в следующем году два спутника OneWeb с данного космодрома.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал, что в 2019 году с Восточного планируется провести не менее пяти стартов.

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