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Трамп рассказал о своем героизме в Сирии

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Президент США Дональд Трамп в Twitter рассказал о результатах своей политики в Сирии.

«Если бы кто-то другой, а не Дональд Трамп, сделал то, что я сделал в Сирии (...), он бы стал национальным героем, — написал он. — ИГ (организация "Исламское государство", запрещена в России) почти полностью повреждена, мы постепенно выводим свои войска, в то же время мы добиваем остатки ИГ».

Трамп также напомнил, что выступал за уход из Сирии во время предвыборной кампании. «Сейчас, когда я начал выводить войска, издания, публикующие фейковые новости, и провальные генералы, которые не могли сделать то, что требуется, до моего прихода, жалуются на меня и мою тактику, которая работает», — отметил лидер. «Я выступал против ВОЙН, КОТОРЫМ НЕТ КОНЦА», — добавил он.

Ранее 31 декабря сообщалось, что Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии.

О выводе военных из страны, стало известно 29 декабря. Отмечалось, что 28 декабря не менее 50 военных покинули Сирию, отправившись в сторону Ирака на бронированных автомобилях.

19 декабря Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Позже он заявил, что об остатках террористической группировки в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция.

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