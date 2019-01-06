ФСИН открестилась от наследия ГУЛАГа

В России на сегодняшний день не существует наследия Главного управления лагерей (ГУЛАГ), поэтому сравнивать Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с ее предшественником некорректно. Об этом заместитель директора ведомства Валерий Максименко рассказал в интервью «Интерфаксу».

По его мнению, ГУЛАГ — это «массовое нарушение прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивания показаний», что не соответствует сегодняшней действительности. Он отметил, что «те времена давно канули в Лету».

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Максименко сказал, что избиение заключенных в колониях связано не с системой, а с «отсутствием мозгов» у конкретных работников, которые не хотят работать или не имеют достаточно терпения. ФСИН бескомпромиссно увольняет таких сотрудников, заверил он.

В октябре стало известно, что во ФСИН никак не упоминали День памяти жертв политических репрессий, так как не смогли придумать корректное сообщение. Он также подчеркнул, что принести извинения родственникам репрессированных от лица ФСИН значит переложить ответственность на всех сотрудников ведомства.

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