Российских заключенных попотчуют праздничной икрой

Заключенные в российских колониях по случаю Нового года смогут отведать праздничные блюда, посмотреть добрые фильмы и построить снежные городки. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщили «Интерфаксу» в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Там рассказали, что в праздничные дни меню осужденных станет «более разнообразным». В частности, им предложат икру из овощей, котлеты, чахохбили, рулеты из мяса и овощей, винегрет, пельмени и другие блюда из птицы и рыбы.

Материалы по теме «Запахи пищи сводили с ума» Он сел в тюрьму и объявил голодовку. Его соблазняли едой, пытали и мучили вшами

Во всех исправительных учреждениях пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия. Заключенные смогут принять участие в концертах, театральных постановках и викторинах, а также в благотворительных акциях, в ходе которых изготовят мягкие игрушки и вязаные вещи для воспитанников детских домов. Также для них будут организованы кулинарные конкурсы, конкурсы стенгазет и просмотры «добрых новогодних фильмов».

«Во всех колониях проходят спортивные соревнования, конкурсы снежных фигур, в северных регионах строятся целые снежные городки», — добавили в пресс-бюро ФСИН. Там также отметили, что во многих колониях на праздниках осужденные смогут встретиться с родственниками, а в канун Рождества им предоставят возможность посетить храмы и молельные комнаты.

Ранее в декабре Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендовал ФСИН разработать специальное меню для заключенных, которые являются вегетарианцами или питаются в соответствии с канонами ислама, иудаизма или индуизма.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!