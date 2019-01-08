Футболист «исчез» в куртке тренера и заставил фанатов говорить о магии

Пользователи Twitter обратили внимание на эпизод, который произошел после матча Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

После окончания встречи, которую «Ливерпуль» проиграл, главный тренер «красных» Юрген Клопп обнял полузащитника Джердана Шакири, и внезапно тот «исчез» из кадра. Произошедшее насторожило многих пользователей, и они принялись разыскивать футболиста.

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 08 января 2019, 09:52

«Разыскивается Джердан Шакири.

В последний раз его видели в куртке Юргена Клоппа».

— Apotheosis of Anhedonia (@keswickbro) 08 января 2019, 15:45

«Первая вещь, которую я бы спросил у Клоппа: вернулся ли Шакири из параллельного измерения?»

«Это, черт возьми, магический трюк».

Многие обратили внимание, что Шакири не просто исчез. По мнению юзеров, Клопп подменил его на полузащитника Фабинью, который так же внезапно появился в кадре после того, как Шакири испарился.

«Черт, как Клопп смог превратить Шакири в Фабинью?»

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии. Весной клуб сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

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