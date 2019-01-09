Россия исключила отправку войск в Афганистан

Россия не собирается вводить свои войска в Афганистан. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Это совершенно исключено. Мы не видим никаких оснований, чтобы рассматривать такой шаг», — сказал он журналистам в Нью-Дели.

По словам Рябкова, Москва давно сотрудничает с Кабулом в области безопасности, связи в этой сфере укрепляются и выходят на новый уровень. В то же время военное присутствие России в Афганистане в МИД вероятным не считают.

Таким образом дипломат прокомментировал слова президента США Дональда Трампа. Тот в начале года заявил, что с террористами в Афганистане должны бороться его соседи — Пакистан, Россия и Индия.

Материалы по теме «Этим проклятым американцам мы еще покажем!» Афганцы полюбили русских и возненавидели США

29 декабря 2018 года сообщалось, что Вашингтон оставит свои войска в Исламской Республике, хотя до этого СМИ писали о готовящемся выводе части американской армии оттуда.

СССР вводил войска в Афганистан в 1979 году. По официальным данным, за 10 лет (до 1989 года) там погибли более 15 тысяч военнослужащих СССР. Ранения получили более 53 тысяч человек, в результате более 10 тысяч из них остались инвалидами. Гражданская война в Афганистане продолжилась и после вывода советских войск.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!