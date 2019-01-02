Трамп назвал причину распада СССР

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной распада СССР стала война в Афганистане. Об этом он рассказал в среду, 2 января, в эфире телеканала Fox News.

«Россия была Советским Союзом. Это Афганистан сделал ее Россией, потому что они разорились, сражаясь в Афганистане», — отметил американский лидер.

Он добавил, что Москва поступила правильно, когда начала эту военную кампанию из-за террористической угрозы, исходящей от талибов. Трамп также отметил, что ситуацию в Афганистане регулируют, помимо США, Россия, Индия и Пакистан.

29 декабря сообщалось, что Вашингтон оставит свои войска в Исламской Республике, хотя до этого СМИ распространяли слухи о выведении части американской армии оттуда.

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За 10 лет пребывания советских войск на территории Афганистана (1979-1989), по официальным данным, погибли более 15 тысяч военнослужащих СССР. Ранения получили более 53 тысяч человек, в результате более 10 тысяч из них остались инвалидами. Гражданская война в Афганистане продолжилась и после вывода советских войск.

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