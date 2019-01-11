Глава НАСА отказался ехать в Россию на встречу с Рогозиным

Директор НАСА Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время поездки в Россию. Об этом ТАСС заявили в американском космическом агентстве.

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По словам представителя НАСА, планы будущих поездок директора пока находятся на рассмотрении, но среди них нет заграничных командировок.

5 января Брайденстайн отменил планы пригласить в США главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. По его словам, это связано с неприятием визита рядом американских сенаторов. После этого Рогозин пригласил Брайденстайна в Россию, заявив, что им необходимо обсудить дальнейшее взаимодействие.

Отмена визита Рогозина в США может, среди прочего, привести к тому, что «Роскосмос» может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.

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