Россиянин отказался возвращать медали Олимпиады из-за страха лишиться льгот

Адвокат бывшего бобслеиста Александра Зубкова Артем Пацев рассказал, зачем его клиенту статус олимпийского чемпиона. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Пацев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении Зубкова статуса олимпийского чемпиона не подлежит применению на территории России. «Для чего это Зубкову? Дело в том, что в нашем законодательстве есть льготы, вступающие в силу, если человек является победителем или призером Олимпиады. Для того, чтобы они действовали, Зубков и должен считаться не совершавшим антидопинговые нарушения во время Олимпиады в Сочи», — отметил адвокат.

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В ноябре 2018-го Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал вернуть две золотые медали ОИ-2014, которые Зубков выиграл в соревнованиях двоек и четверок. Несмотря на решение МОК, Мосгорсуд сохранил право бобслеиста на золото, чем вызвал ответную реакцию со стороны международных организаций. МОК потребовал от российской стороны обеспечить выполнение решения CAS. В противном случае в отношении Олимпийского комитета России могут последовать санкции.

Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил в ноябре 2017-го. Экс-бобслеиста лишили медалей Игр-2014. Позднее МОК смягчил наказание, заменив пожизненную дисквалификацию на отстранение от Олимпиады в Пхенчхане.

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