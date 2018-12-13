Российских спортсменов вновь наказали за допинг на Олимпиаде в Сочи

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала пятерых российских бобслеистов. Об этом сообщается на сайте организации.

Временному отстранению подверглись бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Причина — нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи в 2014 году.

Зубков, являющийся главой Федерации бобслея России, был лишен двух золотых наград решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Тем не менее Мосгорсуд сохранил право спортсмена на золотые медали, чем вызвал ответную реакцию со стороны CAS и Международного олимпийского комитета. Российская сторона уже получила уведомление от МОК с просьбой решить данную проблему, обеспечив выполнение решения CAS. В противном случае в отношении Олимпийского комитета России могут последовать санкции. В частности, сборная России может остаться без Олимпиады-2020.

В ноябре 2017 года Зубков, как и другие представители российской команды, был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи в 2014 году. Спортсмен был пожизненно дисквалифицирован, однако позднее МОК изменил наказание, ограничившись отстранением от Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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