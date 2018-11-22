МОК захотел отобрать медали двукратного олимпийского чемпиона из России

Международный олимпийский комитет (МОК) потребует у президента Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали, выигранные им на Олимпиаде в Сочи. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает ТАСС.

Накануне Мосгорсуд счел недействительным на территории России решение Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Представители МОК утверждают, что ему все равно придется вернуть олимпийские медали.

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«Решение CAS в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали», — заявили в пресс-службе организации.

В ноябре 2017 года Зубкова признали виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в 2014 году и пожизненно дисквалифицировали. Его официально лишили двух золотых медалей Игр в Сочи, выигранных им в соревнованиях двоек и четверок. Позднее МОК смягчил наказание, заменив пожизненную дисквалификацию на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане.

Зубков завершил спортивную карьеру в 2014 году. Помимо сочинских медалей, в его активе серебро Олимпиады-2006 в соревнованиях четверок, бронза на Играх-2010 в соревнованиях двоек, золото ЧМ-2011 и четыре титула чемпиона Европы.

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