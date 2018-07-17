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Выборы главы Федерации бобслея России сравнили с воровским сходняком

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Александр Зубков

Александр Зубков был переизбран президентом Федерации бобслея России (ФБР) на четыре года после того, как его соперники сняли кандидатуры с выборов в знак протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

Олег Соколов и Анатолий Пегов заявили о нелегитимности выборов и отказались от участия в них из-за многочисленных нарушений. «Мы не хотим участвовать в выборах, которые проводятся с нарушениями. Потому что любой человек, чьи права были нарушены, может предъявить требования. Мы хотим снять свои кандидатуры», — заявил Соколов.

Член президиума ФБР Николай Куликов также рассказал об отношении к выборам. «Это не собрание, а сходняк. Только в воровском мире вопросы решаются таким образом. А в общественной организации должны соблюдаться процедуры. Никакого аудита, никаких отчетов. Как можно выбирать президента, если он не отчитался о своей работе?» — высказался он в интервью Sports.ru.

В ноябре 2017 года Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в 2014 году и пожизненно дисквалифицирован. Его также лишили двух золотых медалей Игр в Сочи.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался удовлетворить апелляцию Зубкова и еще 11 спортсменов, однако заменил им пожизненное отстранение на запрет на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.

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