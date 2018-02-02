Федерацию бобслея России обвинили в нежелании пускать спортсменов на Олимпиаду

Олимпийский чемпион, тренер сборной России по бобслею Владимир Козлов, подписавший открытое письмо против национальной Федерации бобслея и скелетона, рассказал о том, что руководство организации не желает допускать некоторых спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Я участвовал в составлении этого письма. Мы недовольны руководством Александра Зубкова. А до этого писал письма и министру, и другим руководителям. Мы считаем, что происходит нечестный отбор спортсменов и лоббирование своих. Это все было на протяжении двух лет, еще до Олимпийских игр. А список — это уже последствия. Мы не можем больше молчать», — заявил Козлов.

В письме говорится, что Россия имела по три квоты на Олимпиаду в мужском и женском скелетоне, при этом заполнены были лишь две, обе — в мужском разряде. При этом спортсменам, которые были дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК), можно было найти замену.

«Когда были высланы приглашения на Игры и мы увидели, что многих ребят в списке нет, то сразу обратились к вице-президенту МОК. Он сказал: что поделаешь, федерация подала такие списки. Поэтому виновата федерация», — рассказал тренер. По его словам, дозаявить кого-либо из спортсменов в данный момент практически невозможно.

Также в письме отмечалось, что Федерация сменила личных тренеров у ведущих спортсменов на «удобных», в результате чего, по версии авторов письма, Россия ушла с ведущих позиций в бобслее и скелетоне. Козлов заявил, что Федерации нужно «заниматься своими делами, следить за своей шкурой».

Федерацией бобслея и скелетона России с лета 2016 года руководит Александр Зубков — двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014. В конце 2017 года МОК лишил его этих медалей за нарушения антидпоинговых правил. Он, как и еще 41 россиянин, подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако не попал в число 28 оправданных спортсменов.

CAS удовлетворил апелляцию четверых бобслеистов и пятерых скелетонистов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!