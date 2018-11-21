Российский суд пошел против международного и вернул россиянину золото Олимпиады

Мосгорсуд удовлетворил иск президента Федерации бобслея России Александра Зубкова и признал его олимпийским чемпионом на территории России, несмотря на постановление Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Судья не признал решение, вынесенное CAS, на территории России, не было доказательств. Таким образом, вынесено решение о признании меня на территории России олимпийским чемпионом», — заявил Зубков после заседания.

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Во время слушаний юрист Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что решение CAS невозможно разделить и что оно требует принудительного исполнения. Однако суд отказал в ходатайстве. Адвокаты Зубкова же указали на то, что из-за решения CAS спортсмен понес материальные потери: после лишения звания олимпийского чемпиона игр в Сочи ему перестали выплачивать положенную пожизненную стипендию. Поэтому защита просила не признавать решения CAS и освободить Зубкова от его исполнения.

В ноябре 2017 года Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в 2014 году и пожизненно дисквалифицирован. Спортсмен также был лишен двух золотых медалей Игр в Сочи, которые он завоевал в соревнованиях двоек и четверок.

Позднее CAS отменил пожизненную дисквалификацию Зубкова, однако не вернул ему олимпийские медали.

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