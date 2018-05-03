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МОК продолжит борьбу с россиянами в суде

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Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об оправдании российских спортсменов, ранее обвиненных в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителя МОК Марка Адамса, организация недовольна как самим решением CAS, так и его мотивировкой. Швейцарский суд может принять апелляцию МОК, если будет доказано, что правомерность процесса была нарушена.

Associated Press отмечает, что это случается редко.

О желании поддержать МОК и оспорить решение CAS также объявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В число оправданных спортсменов попал олимпийский чемпион Сочи-2014 лыжник Александр Легков.

Суд также подтвердил, что еще 11 спортсменов, в том числе бобслеист Александр Зубков, были признаны виновными, однако заменил пожизненное отстранение на запрет на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.

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