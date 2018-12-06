России пригрозили отстранением от Олимпиады-2020

В Международном олимпийском комитете (МОК) обеспокоены тем, что Мосгорсуд признал недействительным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

МОК обратился к ОКР с просьбой обеспечить выполнение постановлений CAS. Если будет установлено невыполнение положений Олимпийской хартии, МОК в отношении России могут быть применены различные санкции. Российской сборной, в частности, может грозить отстранение от участия в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. ОКР в свою очередь уже подал апелляцию на решение Мосгорсуда.

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22 ноября МОК потребовал у Зубкова вернуть две золотые медали. За день до этого Мосгорсуд позволил Зубкову оставить за собой статус олимпийского чемпиона и сохранить награды, несмотря на решение CAS. «Судья не признал решение, вынесенное CAS, на территории России, не было доказательств. Таким образом, вынесено решение о признании меня на территории России олимпийским чемпионом», — заявил Зубков после заседания.

В ноябре 2017 года Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в 2014 году и пожизненно дисквалифицирован. Спортсмен также был лишен двух золотых медалей Игр в Сочи, которые он завоевал в соревнованиях двоек и четверок. Позднее CAS отменил пожизненную дисквалификацию Зубкова, но не стал возвращать ему олимпийские медали.

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