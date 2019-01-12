Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками

Норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен (Sondre Guttormsen) смог открыть три сосуда для допинг-тестов. Его отец снял происходящее на видео, сообщает VG.

Допинг-офицеры пришли к спортсмену 21 декабря. Они взяли у него пробы мочи и крови и выдали запечатанные емкости, чтобы Гуттормсен их проверил — по правилам, он должен убедиться, что банку без специального оборудования не открыть. Прыгун попробовал откупорить сосуды, и у него получилось. Никаких следов повреждений на них не осталось.

Емкости производит швейцарская компания Berlinger, они используются по всему миру. Производитель заявил, что подобные вещи случаются три-четыре раза в год.

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