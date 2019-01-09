Лишенный медали Олимпиады за допинг россиянин остался без денег на суд

Российский керлингист Александр Крушельницкий не может оплатить пошлину в Спортивном арбитражном суде. Без этого CAS не будет рассматривать его апелляцию на четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом рассказал агент спортсмена Андрей Митьков, его слова передает ТАСС.

Представители Крушельницкого подали запрос на предоставление бесплатной юридической помощи, однако они все равно обязаны выплатить суду одну тысячу швейцарских франков (около 68 тысяч рублей) до 11 января. В противном случае CAS не станет открывать дело.

«Денег нет, сами найти пока не можем. Если какой-то неравнодушный человек сможет помочь Александру финансово в его стремлении докопаться до истины, будем благодарны», — сказал Митьков.

4 декабря Крушельницкий получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2018 года. В его организме были обнаружены следы милдроната. По ходу Игр он и его партнерша Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой медали, завоеванной в дабл-миксте.

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