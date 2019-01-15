Россиянин полгода ждал олимпийскую медаль от МОК и оказался забыт

Российский каноист Илья Штокалов с августа 2018 года не может получить бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года, которая перешла ему по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

На Играх в Рио-де-Жанейро Штокалов занял четвертое место в заплыве на дистанции 1000 метров, проиграв представителю Молдавии Сергею Тарновскому на фотофинише. Позднее МОК лишил Тарновского бронзовой медали за нарушение антидопинговых правил. В августе комитет окончательно постановил, что награда должна перейти Штокалову.

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«Международный олимпийский комитет никак не может определиться с датой, когда должна пройти церемония вручения», — объяснил российский спортсмен. Запрос в МОК был отправлен в сентябре 2018-го, с того момента от комитета не было ответа.

На Играх в Рио-де-Жанейро сборная России выступила в усеченном составе из-за антидопинговых разбирательств. В Бразилию в полном составе не поехали тяжелоатлеты, из числа легкоатлетов выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина.

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