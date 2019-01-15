Министр финансов удивился реакции россиян на пенсионную реформу

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ», что не ожидал такой негативной реакции россиян на повышение пенсионного возраста.

По словам Силуанова, рассмотрение вопроса об изменениях в пенсионном законодательстве было наиболее сложным и напряженным моментом в работе правительства с весны 2018 года. «Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно», — сказал министр.

Силуанов отметил, что решение правительства было воспринято очень тяжело, несмотря на принятые впоследствии корректировки. Министр подчеркнул, что пенсионный возраст необходимо было поднять, чтобы улучшить качество жизни пенсионеров без ущерба для других отраслей экономики.

Материалы по теме В России повысят пенсионный возраст Почему пенсии вырастут, а пенсионеров станет меньше

Также Силуанов, который занял пост первого вице-премьера в мае 2018 года, рассказал о главных достижениях правительства в ушедшем году. По его мнению, формирование устойчивой макроэкономической системы позволило снизить влияние внешних факторов на жизнь россиян, таких как изменение цен на нефть и колебания курса рубля. Помимо этого министр отметил внедрение системы национальных проектов, с помощью которой можно системно работать над достижением конкретных целей.

В декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста самым сложным за последние 10 лет. Он объявил о старте пенсионной реформы 14 июня. Согласно нововведениям, пенсионный возраст поднимут до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Изначально предполагалось, что для женщин пенсионный возраст поднимут до 63 лет. В конце сентября Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!