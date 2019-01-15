Предполагаемая любовница Трампа заявила об охоте полиции на нее

Американская порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), подала гражданский иск на офицеров полиции штата Огайо. Об этом сообщает ABC News.

Женщина обвиняет стражей порядка в том, что они поддерживают президента США Дональда Трампа, и поэтому арестовали ее прошлым летом по политическим причинам. В иске указывается, что арест Клиффорд был неправомочным, а также говорится о ее злонамеренном преследовании и гражданском заговоре. Кроме того, в документе утверждается, что полицейские изучали досье женщины еще до того, как взяли под стражу.

Порноактриса требует, чтобы суд признал арест нарушением ее конституционных прав. Она также желает получить два миллиона долларов, в том числе один миллион в качестве компенсации.

Клиффорд арестовали 11 июля 2018 года в стрип-клубе в американском городе Колумбус по подозрению в прикосновении к клиентам во время выступления. По законодательству Огайо трогать голых или полуобнаженных танцоров запрещено всем, кроме членов их семей, а порноактриса во время выступления полностью сняла верхнюю часть одежды и прикладывалась грудью к лицам посетителей.

NBC4 WCMH-TV Columbus / YouTube

Женщина стала известна после появления информации о ее интимной связи с президентом США Дональдом Трампом и заплаченных за молчание деньгах. В марте сообщалось, что глава государства выиграл суд у порнозвезды. Актриса заявляла, что президент не поставил свою подпись на договоре о неразглашении информации об их сексуальной связи.

У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации, об этом он рассказал суду. В Белом доме эти данные назвали ложью.

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