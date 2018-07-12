Подавшую в суд на Трампа порноактрису арестовали за интимные прикосновения

Порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), была арестована в стрип-клубе в американском городе Колумбус (штат Огайо) за прикосновение к клиентам во время выступления. Как сообщает CNN, это является нарушением закона.

В полиции заявляют, что в заведении, где Дэниелс исполняла свою программу, находились три агента под прикрытием: детективы получили информацию о противоправных действиях и решили убедиться в этом. В результате они зафиксировали, как женщина полностью сняла верхнюю часть одежды и затем прикладывалась грудью к лицам посетителей. Таким образом порнозвезда прикоснулась к посетителю, хотя по законодательству Огайо трогать голых или полуобнаженных танцоров запрещено всем, кроме членов их семей.

Женщину выпустили под залог в 6054 доллара, 13 июля она должна появиться в суде. Как заявил адвокат Майкл Авенатти, Клиффорд не признает себя виновной.

По его словам, задержание было подстроено. «Ее арестовали за то, что она якобы разрешила клиенту прикасаться к ней на сцене! Вы издеваетесь? Они выделяют сотрудников для проведения таких операций? Нужны более высокие приоритеты», — написал юрист.

Клиффорд стала известна после появления информации о ее интимной связи с президентом США Дональдом Трампом и заплаченных за молчание деньгах. В марте сообщалось, что глава государства выиграл суд у порнозвезды. Актриса заявляла, что президент не поставил свою подпись на договоре о неразглашении информации об их сексуальной связи.

У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью.

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