Пожилой поляк перепутал самолет и улетел на Мальту вместо Гданьска

Поляк, прилетевший навестить дочь в Англию, перепутал рейс и улетел на Мальту вместо Гданьска. Об этом сообщает Daily Mail.

75-летний Павел Лоуренюк отправился в город Брадфорд, чтобы погостить у своей дочери Люцины. Когда пенсионер возвращался домой в Гданьск, он перепутал рейсы в аэропорту Лидс-Брадфорд и сел в самолет, который следовал на Мальту.

По прилете на остров, мужчина решил воспользоваться такси, однако обнаружил, что сотрудники на стойке информации в аэропорту не говорят по-польски. Он был обескуражен тем, что оказался не в своей стране. У пенсионера не было телефона и денег, и он не знал английского.

Проходившая мимо полька Камилла Николас услышала звавшего на помощь туриста и решила ему подсобить. Она связалась с его дочерью и забронировала билет на нужный рейс в тот же день. По словам Николас, Лоуренюку очень повезло, поскольку самолет с Мальты в Гданьск летает всего два раза в неделю.

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Люцина Лоуренюк потребовала от авиакомпании Ryanair разъяснить ситуацию. «Мой отец сказал мне, что больше не прилетит ко мне. Теперь он боится летать. Я бы хотела проконсультироваться с адвокатом», — пояснила она.

В феврале 2018 года пассажир лайнера United Airlines, следовавшего во Флориду, решил, что попал не на свой рейс, и выпрыгнул из аварийного выхода, воспользовавшись надувным трапом.

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