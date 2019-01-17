Открытое после пышных похорон авторитета дело о клевете закрыли

Постановление о возбуждении уголовного дела о клевете после публикации видео похорон криминального авторитета в Амурске отменили. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 17 января.

«Следственный комитет России поправил хабаровских следователей и как вышестоящая инстанция отменил постановление», — сказал он.

Подробности принятого решения раскрыл Telegram-канал «Следак шепнул».

«Ох, и прилетело сегодня из Москвы руководителю Хабаровского СКР за необдуманное решение возбудить уголовное дело о клевете в отношении блогера Виктора Торопцева, выложившего в сеть видео похорон "криминального авторитета" Юрия Зарубина, в которых якобы принимали участие первые лица местной полиции и прокуратуры. Недавно назначенному в этот регион генералу Евгению Долгалеву ясно дали понять, что работать нужно строго по закону, а не прислушиваться к просьбам коллег из других ведомств», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Проводили по-королевски На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?

Ранее 17 января сообщалось, что в управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю сочли публикацию с похорон авторитета клеветой на сотрудников правоохранительных органов и начали расследование. В настоящее время релиз удален с сайта ведомства.

Блогер Виктор Торопцев, опубликовавший запись в соцсетях, был задержан сотрудниками ГИБДД за недействительное водительское удостоверение, а потом его арестовали на 10 суток.

Кадры с траурной процессией из десятков человек, идущих за гробом с телом криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как Заруба, по перекрытой автомобильной дороге, распространились по сети 9 января. Сообщалось, что на похоронах присутствовал начальник отдела полиции по Амурскому району и глава местной прокуратуры. Позже в МВД опровергли эти сведения и заявили, что намерены обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!