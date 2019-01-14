Российского блогера арестовали после репоста видео с похорон авторитета

Амурский суд арестовал блогера Виктора Торопцева, опубликовавшего в сети видео с похорон криминального авторитета, за управление автомобилем без прав. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

Как уточняется в сообщении, в понедельник блогер был помещен в изолятор временного содержания, где проведет 10 суток.

Ранее информация о том, что Торопцев был задержан за недействительное водительское удостоверение, опровергло управление МВД по Хабаровскому краю. По словам представителя регионального главка, мужчину всего один раз приглашали на беседу в полицию, причем сразу после того, как он разместил видео.

9 января в городе Амурске Хабаровского края простились с местным криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба. На опубликованной на YouTube записи видно, что его гроб несли по автомобильной дороге, а впереди и вслед шли десятки человек. Один из горожан сообщил, что на церемонии якобы присутствовал начальник отдела МВД по Амурскому району.

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