Motorola перевыпустит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola разрабатывает новую версию раскладного телефона RAZR. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источник издания рассказал, что смартфон будет в том же форм-факторе раскладушки и получит складной дисплей. Однако размеры и разрешение этого дисплея неизвестны. Также не уточняется, какой дизайн будет у телефона.

Ожидается, что анонс устройства состоится в феврале 2019 года. Всего будет выпущено 200 тысяч новых RAZR, и продавать их будут по цене в 1,5 тысячи долларов.

Раскладушка Motorola RAZR V3 вышла в 2004 году. Она обладала необычным на тот момент дизайном, двумя цветными экранами и клавиатурой из цельного куска металла с электролюминесцентной подсветкой. За все время было продано 130 миллионов телефонов этой модели, а журнал Forbes в 2006 году назвал его самым культовым сотовым телефоном мира. Позже Motorola выпускала другие устройства под маркой RAZR, однако с V3 они не имели ничего общего.

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