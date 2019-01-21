Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola RAZR

В сети опубликовали первые изображения нового смартфона Motorola RAZR. Они были взяты из описания патента в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), пишет Gizmochina.

Судя по изображениям, смартфон получит вытянутый складной экран, а по форм-фактору станет полной копией старой раскладушки Motorola RAZR V3 2004 года. Также на обратной стороне верхней крышки находится второй дисплей и основная камера. На другой половине разместили, судя по всему, сканер отпечатков пальцев.

По информации The Wall Street Journal, анонс телефона состоится в феврале 2019 года, сейчас он находится на этапе тестирования. Всего будет выпущено 200 тысяч новых раскладушек по цене в 1,5 тысячи долларов.

Раскладушка Motorola RAZR V3 вышла в 2004 году. Она обладала необычным на тот момент дизайном, двумя цветными экранами и клавиатурой из цельного куска металла с электролюминесцентной подсветкой. За все время было продано 130 миллионов телефонов этой модели.

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