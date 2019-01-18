Найдено тело летчика разбившегося Су-34

Тело еще одного летчика Су-34 найдено в ходе поисково-спасательной операции. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Судном, задействованным в поисково-спасательной операции, обнаружен и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом летчика Су-34 без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30, вертолеты Ми-8, а также пять судов. Также в район поиска направляются еще шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что спасательная операция ведется в условиях четырехбалльного шторма, мороза до минус 11 градусов и сильного ветра скоростью до 25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, метеоусловия должны были улучшиться к наступлению ночи.

Два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. По предварительным данным, причиной стала ошибка пилотирования. В Минобороны сообщили, что экипажи самолетов катапультировались. Информация о том, что одному из самолетов удалось совершить посадку, официально не подтверждалась и не опровергалась.

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