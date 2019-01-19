МОК обвинили в сокрытии доказательств непричастности россиян к допингу

Перед Олимпиадой в Пхенчхане Международный олимпийский комитет (МОК) пошел на нарушение процессуальных прав российских спортсменов, чтобы скрыть доказательства их непричастности к нарушению антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

К такому выводу пришли юристы адвокатской конторы Кристофа Вишеманна, которые занимались делами российских атлетов. «МОК существенно нарушил права атлетов и скрыл оправдательные доказательства от суда и защиты», — гласит сообщение юристов.

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Ранее 19 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд встал на сторону чемпиона Игр в Сочи Александра Легкова и не удовлетворил жалобу МОК. Кроме того, в комитете решили не оспаривать снятие обвинений с 27 атлетов, ранее подвергшихся санкциям со стороны МОК в виде пожизненной дисквалификации.

Олимпиада в Пхенчхане прошла без участия сборной России. Отдельные спортсмены тем не менее получили приглашение МОК и соревновались в статусе «олимпийских спортсменов из России».

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