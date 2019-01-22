Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение

Слова футболиста «Зенита» Александра Кокорина, который в письме болельщику сравнил россиян со стадом баранов, были вырваны из контекста. Об этом во вторник, 22 января, заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий, сообщает Sport24.

«Близится дата очередного продления срока содержания, и тут возникает это письмо и шквал возмущения в обществе в адрес Кокорина. Кого он имел в виду? Слова Кокорина, сказанные лично мне: баранами он называет тех, кто свидетельствовал против него», — пояснил Пятницкий.

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Член ОНК считает такой ход событий подозрительным: в преддверии нового заседания по делу против Кокорина в СМИ появляются факты, призванные искусственно возбудить негатив по отношению к футболисту. «В этом вопросе я склонен верить Кокорину, что он имел в виду не всех нас, а тех, кто говорит якобы так, как велит следствие», — подытожил Пятницкий.

21 января издание «Невские новости» опубликовало текст послания Кокорина болельщику. Контекст письма неизвестен, а его содержание выглядело следующим образом: «Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже».

Кокорин, а также футболист «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО. Они являются фигурантами трех уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты пробудут под стражей минимум до 8 февраля. В октябре спортсмены стали зачинщиками двух драк в Москве. Вначале они напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в одной из столичных кофеен избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

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