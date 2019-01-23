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Роналду назвали эгоистом за радостное фото в день пропажи самолета с футболистом

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Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвергся критике за пост в Twitter. На фотографии он с довольным лицом делает селфи на борту самолета.

Пользователям не понравилось, что португалец выложил такую фотографию в тот же день, когда пропало воздушное судно, на котором был футболист клуба Английской премьер-лиги «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Роналду назвали эгоистом, указали на бесчувственность и обвинили в неуважении, а бывший футболист сборной Англии Гари Линикер написал: «Совсем не тот день, чтобы выкладывать такое».

Некоторые пользователи вступились за Роналду. «Окей, если кто-то погиб в автокатастрофе, то тогда что, он не должен постить фотографии из своей машины?» — спросил юзер по имени Zapatini L'Avvocato.

Самолет с Салой пропал с радаров 22 января. Поисковая операция продолжается. Сообщалось, что в районе предполагаемого крушения были найдены обломки, происхождение которых пока неизвестно. Полиция допускает, что футболист мог выжить.

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