Высмеявший Волочкову Шнуров отреагировал на призыв выйти на ринг

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на слова казахстанской чемпионки мира по боксу Фирузы Шариповой, которая пригласила его на боксерский поединок. Стихотворение на эту тему певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В первой части своего произведения музыкант порассуждал над тем, что жители России многое повидали, но при этом всегда жили при феодальном строе. По мнению Шнурова, менялось лишь название должности правителя.

Мы всего уже, что можно повидали,

Не скулили от растущего оброка,

Жили мы всегда при феодале,

Называл себя по-разному он только.

То генсек, то президент, то батя,

Но по сути все одно и тоже.

Да какая разница, ***** [блин], а,

В телевизоре торчит какая рожа?

Затем он сравнил людей, вызывающих его на поединки, с дворянской элитой, которая впала в романтическую эру и пытается возродить традицию дуэлей. По словам музыканта, за последнее время как минимум три человека захотели сразиться с ним.

Я спрошу от смелости, по пьяни, —

Вы чего, совсем там ***** [офигели]?

В романтическую впали эру?

Вам салонов да приемов мало?

«Ой, мон шер, пожалуйте к барьеру,

Я вам разобью ваше ***** [лицо]».

23 января Шарипова пригласила Шнурова на спарринг. Девушку возмутило то, что исполнитель высмеивает фотографии балерины Анастасии Волочковой. Она призвала уважать труд спортсменов и отметила, что балерина имеет право публиковать любые снимки, ведь это ее личная жизнь.

За день до этого певец выложил стихотворение, в котором заявил, что Волочкова пытается привлечь внимание при помощи развратных фотографий, и намекнул на отсутствие у артистки таланта.

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