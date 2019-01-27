Емельяненко прокомментировал поражение нокаутом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после поединка Гран-при Bellator против американца Райана Бэйдера. Его слова приводит ТАСС.

«После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель все заживет. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы», — заявил Емельяненко.

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Поединок против Бэйдера состоялся в ночь на 27 января в США. Американец нокаутировал соперника и победил в финале Гран-при. По словам директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, находившегося на арене во время боя, Емельяненко чувствовал себя хорошо после нокаута.

На счету российского бойца 45 поединков в смешанных единоборствах, из них 38 побед и шесть поражений.

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