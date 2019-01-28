Итальянские аукционщики сочли похитителя полотна Куинджи безумцем

Специалисты нескольких итальянских аукционных домов рассказали, что похищенная картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» не могла быть выставлена на торги. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 28 января.

«В Италии такое тоже может произойти, но не в музеях уровня капитолийских или ватиканских. После похищения картина не может появиться на аукционе: за ней сразу придут карабинеры», — заявил работник аукционного дома Pirone в Риме. Он назвал похитителя полотна безумцем, так как, по его мнению, только ненормальный человек стал бы красть полотно на глазах у посетителей музея.

Материалы по теме В Третьяковке украли картину на глазах у посетителей Дерзкий вор сорвал со стены пейзаж Куинджи, вышел на улицу и скрылся

Сотрудница другой римской площадки по торговле предметами старины и искусства согласилась с тем, что украденная картина не могла быть выставлена на продажу, особенно если речь идет о столь скандальном инциденте. По ее словам, «в таком никто не был бы заинтересован».

27 января неизвестный на глазах у посетителей Третьяковской галереи снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия. Свидетели приняли его за работника музея. Утром 28 января 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже.

Как сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, после осмотра специалистами картину отправят в Русский музей. При этом выставка работ Куинджи в Третьяковке продлится до 17 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!