Российский бренд решил нажиться на украденной картине Куинджи

Российский бренд одежды Pooblika начал продавать футболки и толстовки с изображением похищенной из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Продукция появилась в официальном аккаунте марки в Facebook.

Фотография полотна напечатана на белом фоне и сопровождается надписью «и пусть весь мир подождет».

Цена вещей не уточняется, однако на сайте Pooblika одежда с аналогичным принтом продается за три тысячи рублей.

В воскресенье, 27 января, картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена на глазах у посетителей Третьяковской галереи. Подозреваемым в хищении оказался 31-летний мужчина, которого задержали в поселке Заречье Московской области. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Полотно изъяли правоохранители.

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