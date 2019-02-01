Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России

Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России. Об этом в интервью агентству Reuters заявил провозгласивший себя временным президентом лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
По его мнению, законный президент Боливарианской республики Николас Мадуро не способен защитить чьи-либо интересы, а потому не может быть выгоден Москве и Пекину. Гуайдо заверил, что в случае смены власти установится желанная стабильность и Венесуэла будет ответственно относиться к своим внешним долгам.
Ранее лидер оппозиции заявил, что миллиарды, которые Россия и Китай вложили в Венесуэлу, оказались беззащитными.
25 января Россия отказалась признавать Гуайдо президентом. Китай поддержал позицию России, проголосовав в Совбезе ООН против предложенной Вашингтоном повестки, по которой США призвали поддержать оппозиционно настроенный парламент Венесуэлы.
1 февраля Италия отказалась признавать Гуайдо президентом. В Риме отметили, что выступают против вмешательства третьих стран во внутренние дела государства.