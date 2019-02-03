Американский завод с запрещенными ракетами сняли на видео

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Предполагаемое место производства в США запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружений (ДРМСД) ракет сняли на видео. Запись была опубликована в воскресенье, 3 февраля, на сайте RT.

На кадрах видны ограничительные таблички, заборы с колючей проволокой и ряд промышленных зданий и складов. «Кадры завода Raytheon в США, на котором производят запрещенные ракеты», — говорится в подписи к ролику.

2 февраля Минобороны России заявило, что США еще два года назад решили выйти из ДРСМД и все это время ведут подготовку к производству запрещенных документом ракет. По данным ведомства, в июне 2017 года на заводе Raytheon в городе Тусон, штат Аризона, началась программа по увеличению и модернизации производственных мощностей. В результате площадь предприятия увеличилась на 44 процента, а численность персонала — почти на 2 тысячи человек.

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Также российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. При этом он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по созданию нового вооружения.

США приостановили выполнение обязательств по договору со 2 февраля. Американская сторона заявляет, что причиной этого стало «систематическое нарушение условий соглашения со стороны России», в то время как США продолжают соблюдать требования договора.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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