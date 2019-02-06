Группа «Бутырка» обнадежила оставшихся в «Бутырке» Кокорина и Мамаева

Солист группы «Бутырка» Олег Симонов поддержал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, чей арест был продлен до 8 апреля. Об этом сообщает Sport24.

От лица коллектива Симонов пожелал здоровья спортсменам. Он выразил надежду, что их дело разрешится. По его мнению, продление срока ареста говорит о том, что «все может измениться».

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Ранее 6 февраля Тверской суд Москвы снова продлил арест футболистам. Кокорин и Мамаев пробудут в следственном изоляторе «Бутырка» минимум до 8 апреля.

Футболисты являются фигурантами трех уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они находятся под стражей с октября 2018-го.

В октябре 2018-го Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва у них произошла драка с водителем телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостиницы «Пекин». Затем в одной из столичных кофеен у спортсменов случился конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

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