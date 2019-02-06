Сбитому автобусом туристу выплатили пять миллионов рублей

Российский турист получил от страховой компании ВСК компенсацию в размере 5,2 миллиона рублей, что стало крупнейшей выплатой в истории этого страховщика, сообщает «Интерфакс».

Сумма была потрачена на лечение и транспортировку мужчины, который получил травмы в результате ДТП в Таиланде. Турист ехал на мопеде в качестве пассажира. Транспортное средство столкнулось с автобусом, виновник произошедшего скрылся с места происшествия.

Россиянин, получивший множественные травмы, был госпитализирован в местный стационар. В течение месяца, пока турист находился в больнице, ему сделали несколько сложных хирургических операций. Затем, когда состояние пациента позволило, пострадавшего отправили в Россию, где он продолжил лечение.

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По словам представителя страховой компании, у российского туриста имелся полис ВСК с повышенным лимитом покрытия. В нем была предусмотрена страховая сумма 100 тысяч евро.

В феврале 2018 года туристический автобус насмерть сбил пожилого путешественника из Южной Кореи на глазах у детей и жены. 68-летний турист погиб в долине реки Те Паки (Новая Зеландия). Катаясь на песчаных дюнах на специальной доске, кореец выехал на проезжую часть, где попал под колеса туристического автобуса.

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