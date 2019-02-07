Футболист на стадионе узнал о рождении двойни и устремился в роддом

@EmiratesFACup / Twitter

Вратарь английского клуба «Ньюпорт Каунти» Джо Дэй узнал о рождении двух дочерей сразу же после матча национального Кубка против «Миддлсбро» и побежал в роддом. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте турнира.

Дэй в интервью клубной пресс-службе рассказал, что он и его супруга подозревали, что роды могут начаться прямо во время матча. Тем не менее, жена сказала вратарю спокойно выходить на поле и не беспокоиться ни о чем. В итоге его команда победила со счетом 2:0.

После финального свистка Дэю сообщили о том, что он стал отцом двух дочек. Футболист не остался праздновать победу, а побежал в роддом.

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