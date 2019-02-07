Логинов выиграл бронзу на этапе Кубка мира в Канаде

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лучший результат показал норвежский спортсмен Йоханнес Бе. Он преодолел дистанцию за 35 минут 27,9 секунды. Вторым также финишировал представитель норвежской сборной Ветле Кристиансен. Логинов занял третью строчку. Его отставание от лидера составило 2 минуты 41 секунду. При этом россиянин допустил два промаха.

Из-за морозов решением Международного союза биатлонистов продолжительность гонок на Кубке мира была скорректирована. Дистанция индивидуальной гонки среди мужчин составила 15 километров вместо положенных 20.

Этап Кубка мира в канадском Кэнморе проходит с 7 по 11 февраля, в американском Солт-Лейк-Сити соревнования продлятся с 14 по 18 февраля.

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