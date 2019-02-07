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Шипулин снова стал отцом

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Бывший российский биатлонист Антон Шипулин рассказал в Instagram, что утром 7 февраля его жена Луиза родила дочь. Девочку назвали Мирой.

Спортсмен присутствовал при родах. Девочка появилась на свет в 4:54 по московскому времени, ее вес 3 634 грамма, рост — 55 сантиметров. Шипулин стал отцом во второй раз: три года назад в его семье появился мальчик Дима.

Шипулин в декабре 2018 года завершил профессиональную карьеру. В течение месяца он не говорил о своем будущем, однако в конце января рассказал о намерении стать депутатом Госдумы от «Единой России». Его желание раскритиковал олимпийский чемпион Александр Тихонов, который предложил Шипулину вместо этого пойти работать в шахту.

В 2018-м Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте того года. На Олимпиаде в Сочи-2014 он выиграл масс-старт, также на его счету шесть медалей на чемпионатах мира.

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