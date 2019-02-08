В Белгороде застрелили победителя международного турнира по боксу

Тело боксера Александра Костромина с огнестрельным ранением обнаружили рядом с его домом в Белгороде. Об этом в пятницу, 8 февраля, ТАСС сообщили в следственном управлении областного СКР.

Сейчас на месте работают оперативники. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

29-летний Костромин выступал в весовой категории до 80 килограммов. В 2005 году он стал победителем первенства России, а в 2014 году выиграл золотую медаль международного турнира по боксу, который проходил в Крыму.

Как отмечает агентство, в последнее время спортсмен выступал в одном из частных клубов Белгорода в боях без правил.

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