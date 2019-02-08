Стали известны детали убийства чемпиона России по боксу

Представители следственного управления Следственного комитета (СК) по Белгородской области раскрыли детали убийства боксера Александра Костромина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По имеющейся информации, неизвестный произвел несколько выстрелов в спину Костромину, когда тот заходил в подъезд своего дома. После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле Lada Priora. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. Следствие продолжает поиски преступника.

Об убийстве боксера стало известно ранее 8 февраля. Тело Костромина с огнестрельным ранением обнаружили рядом с его домом в Белгороде.

29-летний Костромин выступал в весовой категории до 80 килограммов. В 2005 году он стал победителем чемпионата России, а в 2014-м выиграл золотую медаль международного турнира по боксу, который проходил в Крыму.

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