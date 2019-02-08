Стали известны результаты эксперимента с гарантированным доходом

В Финляндии подведены предварительные итоги эксперимента с выплатой безработным гарантированного базового дохода. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомостями» со ссылкой на финское бюро социального обеспечения населения Kela, проводившее эксперимент.

Эксперимент, посвященный изучению нового способа социальной поддержки безработных, был запущен в январе 2017 года. В нем приняли участие две тысячи человек в возрасте от 25 до 58 лет, отобранные случайным образом. Все они получали ежемесячно по 560 евро базового дохода. При этом оговаривалось, что выплаты не зависят от того, удастся ли им найти работу.

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Показатели участников эксперимента сравнивали с контрольной группой из безработных, получающих обычное пособие. «В течение первого года эксперимента получатели базового дохода были не лучше и не хуже контрольной группы при поиске работы на открытом рынке труда», — сообщил координатор исследования Охто Каннинен.

Но при этом получатели базового дохода испытывали меньший стресс. Также у них было меньше проблем с концентрацией внимания и в целом со здоровьем, чем у безработных из контрольной группы. 15 процентов получателей базового дохода сообщили, что очень хорошо себя чувствуют. В контрольной группе так считало 10 процентов.

В прошлом году схожий эксперимент решила провести режиссер Ребекка Паниан. Она собирается выплачивать жителям швейцарской деревни Рейнау по 2,5 тысячи франков (2215 евро) в месяц. В эксперименте согласилось принять участие 848 человек. Выплаты получат только те, кто получает меньше базового дохода.

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